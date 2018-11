Tekma, ki je bila preložena zaradi poplavljenega igrišča, bo obračun kandidatov za tretje mesto, na katerem so Goričani. Domžalčani, ki so največje razočaranje sezone in so v skupini moštev, ki se borijo za obstanek, zaostajajo pet točk. Oba kluba sta v krizi rezultatov, Goričani pa tudi igre. Predstave Domžalčanov so boljše, kot je njihov izkupiček. Imajo težavami s končnicami tekem, saj so proti Rudarju, Muri, Mariboru in Olimpiji zapravili prednost kar dveh golov. »Verjamem, da bomo v nadaljevanju jesenskega dela rezultatsko uspešnejši, nato pa v zimskem premoru opravili kakovostne priprave in naredili dobro osnovo za spomladanski del,« napoveduje trener Domžal Simon Rožman, ki po tekmi v Stožicah ni udrihal po sodnikih, ampak se raje pogovarja o dobrem nogometu, v katerem uživajo gledalci. Pravo nasprotje je športni direktor Domžalčanov Matej Oražem, ki je z vsemi silami udaril po sodnikih in tuli v isti rog skupaj z Mariborom.

Gorica je na zadnjih štirih tekmah le enkrat remizirala in trikrat izgubila. Zaradi kartonov danes ne bosta smela igrati vezist Jaka Kolenc in napadalec Andrija Filipović. Za gole bo tako zadolžen napadalec iz BiH Semir Smajlagić, ki je v minulem krogu proti Rudarju dosegel zadetek in priigral enajstmetrovko. »V Domžale gremo po tri točke, saj se moramo odlepiti od preostalih ekip in si pred nadaljevanjem prvenstva narediti čim večjo zalogo pred tekmeci. Vse je v naših rokah, zato smo lahko povsem mirni in tako se tudi pripravljamo na tekmo,« je povedal Semir Smajlagić.

Verjetni postavi – Domžale: Mulalić, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Melnjak, Hodžić, Gnezda Čerin, Podlogar, Ibričić, Ibraimi, Nicholson. Gorica: Sorčan, Curk, Tomiček, Lipušček, Celcer, Humar, Grudina, Džuzdanović, Osuji, Kotnik, Smajlagić. Naš namig: 0.