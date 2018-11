94-letnik je v nekdanjem taborišču v bližini današnjega Gdanska na Poljskem kot paznik deloval med junijem 1942 in septembrom 1944. V času izvršitve kaznivih dejanj je bil star med 18 in 20 let, zaradi česar mu sodijo kot mladoletniku. Sodišče ni razkrilo njegove identitete, a ga nemški mediji navajajo kot Johanna R.

V obtožnici mu očitajo sodelovanje pri uboju "več sto judovskih zapornikov" med avgustom in decembrom 1944 in več kot sto poljskih zapornikov junija 1944. Obtožen je tudi sokrivde za krute razmere v taborišču, zaradi česar so številni trpeli za lakoto ali zboleli in posledično umrli.

Upokojeni krajinski arhitekt in ločeni oče treh otrok je danes na prvi dan sojenja med branjem pričevanj preživelih taboriščnikov, ki danes živijo v ZDA in Izraelu, zajokal. Med drugim ena od preživelih pripoveduje, da je v Stutthofu zadnjič videla svojega šestletnega brata, preden so ga poslali v Auschwitz, kjer je bil ubit v plinski celici.