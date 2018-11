Ljubljanska vzpenjača do predvidoma 18. novembra ne bo prevažala potnikov na Ljubljanski grad in nazaj na Krekov trg. Javni zavod Ljubljanski grad je namreč moral vzpenjačo začasno »prizemljiti« zaradi večjih vzdrževalnih del in načrtovanega pregleda skladno z zakonom o žičniških napravah za prevoz ljudi in navodili proizvajalca podjetja Garaventa.

V času remonta bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz na grad in z njega. Avtobus bo vozil vsak dan med 10. in 20. uro na vsakih 15 minut, pri čemer bo prvi avtobus ob 10. uri odpeljal s Krekovega trga, zadnji pa bo z Ljubljanskega gradu odpeljal ob 20. uri. Trasa avtobusnega prevoza vodi od Krekovega trga po Poljanski cesti, Ulici Janeza Pavla II., Streliški ulici, Cesti slovenskih kmečkih uporov in se zaključi na grajski planoti. Enosmerna vozovnica za avtobus stane 1,2 evra na osebo, vozovnice pa potniki lahko kupijo na spodnji postaji vzpenjače in v vstopnem paviljonu pred vhodom v grad.

Mestna občina Ljubljana je imela sprva v letošnjem proračunu za stroške investicijskega vzdrževanja zagotovljenih le 50.000 evrov. Toda mestni svet je na svoji zadnji redni seji v tekočem mandatu potrdil rebalans, s katerim je občinska uprava namenila dodatnih 150.000 evrov za vzpenjačo. Svetnica SMC Ana Žličar je pripravljalce proračuna okrcala, da kljub tolikšnemu povišanju sredstev niso zapisali niti enega pojasnila, čemu natančno je namenjen ta denar. Župan Zoran Janković ji je na kratko odgovoril, da so ta sredstva namenjena remontu, ki ga bodo izvedli novembra.

Iz programa dela za leto 2018, ki ga je pripravil Javni zavod Ljubljanski grad, je bolj razvidno, kakšni pregledi in posegi so predvideni na vzpenjači. Za oktober in november so v javnem zavodu denimo napovedali testiranje naprave za merjenje obremenitve, meritve zavorne poti s polno obremenitvijo, pregled vijakov na progi in preverjanje pritrditve tirnic, preizkus delovanja rezervnih ventilov, temeljit pregled pogonskega motorja in zobniškega gonila. Novembra pa so bile predvidene zamenjava osovin in ležajev na podvozju ter na protiuteži, zamenjava lovilne vrvi na protiuteži in zamenjava vlečne vrvi.