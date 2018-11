Ne morem si pomagati, da predstave ne bi brala kot poetičnega komentarja na slabe pogoje dela, v kakršne so prisiljeni nekateri renomirani ustvarjalci sodobnega plesa pri nas, med njimi gotovo avtorica. A predstava je mnogo več kot to – je neizrekljivo in neubesedljivo pismo svetu, kakor to v svoji pesmi Dopisovanje s svetom opiše pesnica makedonske provenience Lidija Dimkovska, ki se ustvarjalcem tudi fizično pridruži na odru. Ob vseh okoliščinah, med drugim skromnem številu vadbenih dni na odru izvedbe, ki jih je imela na razpolago ustvarjalka z ek