Manchester United bo imel na derbiju večera četrtega kroga lige prvakov popravni izpit proti Juventusu, ki velja za enega najresnejših kandidatov za osvojitev evropske krone. Torinčani so pred dvema tednoma prevladovali na stadionu Old Trafford in zmagali po golu Paula Dybale.

Evropska velikana sta se medtem znašla na seznamu enajstih klubov, ki po odmevnem razkritju žvižgačev iz Football Leaks snujejo ustanovitev superlige. Tekmovanje naj bi bilo zaprtega tipa, poleg Juventusa in Manchestra Uniteda pa nemški časopis Der Spiegel kot ustanovitelje omenja še Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Barcelono, Bayern München, PSG in Milan, ki naj bi se na sestanku že ta mesec dogovorili o podrobnostih sodelovanja. Superliga bi po informacijah v javnosti zaživela leta 2021, enajsterici ustanoviteljev pa bi se pridružili še Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Inter in Roma.

Novo tekmovanje bi pomenilo revolucijo v evropskem nogometu. Liga prvakov kot najuspešnejši produkt Evropske nogometne zveze bi z odhodom velikanov izgubila svojo vrednost, zato se je oglasil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. »Superliga bi škodila nogometu, saj bi dobili dolgočasno tekmovanje. Ni dvoma, da se bom z vsemi močmi bojeval proti njeni ustanovitvi. Če govorimo o zaprtem sistemu tekmovanja, lahko pozabimo na solidarnost in razvoj v nogometu. Na dolgi rok bi klubi postali poraženci,« je za Kicker dejal Aleksander Čeferin.

Po podatkih Football Leaks naj bi imel Real Madrid največji lastniški delež v superligi z 18,8 odstotka. Sledijo Barcelona (17,6 odstotka), Manchester United (12,6), Bayern (8,3)… Enajsterica ustanoviteljev naj bi podpisala pogodbo, ki bi jim omogočila sodelovanje na tekmovanju v naslednjih dvajsetih letih. Večina potencialnih ustanoviteljev se je za zdaj zavila v molk. Oglasil se je le prvi mož Bayerna Karl-Heinz Rummenigge, ki je kategorično zanikal vsakršno vpletenost v novi projekt.