Adria je lete v Bukarešto, Kijev in Varšavo oglaševala še pred dvema tednoma, ko je objavila zimski vozni red, vendar je nato posodobila sporočilo za javnost, ki letov v ta tri mesta več ne omenja.

Adria naj bi to zimo v Kijev in Varšavo letela trikrat na teden, v Bukarešto pa dvakrat tedensko, sedaj pa z letališča Jožeta Pučnika ne bo več povezave do Kijeva in Bukarešte, medtem ko bodo v poljsko prestolnico še naprej vsakodnevno letela letala družbe LOT Polish Airlines.

Povezavo med Kijevom in Ljubljano so uvedli lansko zimo, v Bukarešto pa marca, ko so predstavili še šest novih destinacij. Izmed teh sedmih na zimskem voznem redu ostajata le še Düsseldorf in Sofija.

V Varšavo je Adria začela leteti leta 2014, pred prihodom LOT-a.

Adria je za letošnjo zimo sklenila več pogodb o najemu letal, med drugim je tri Aibuse A319s oddala Lufthansi, tri Saabe 2000 švicarskemu prevozniku Swiss, dva Bombardierja avstrijski letalski družbi in enega Luxairu.