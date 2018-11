Hčerkina risbica omehčala tudi sodnika

Edin Karajić in Jasmin Alagić sta za razgrajaški (in tudi strelski) pohod po Dravljah in Šiški dobila dve oziroma eno leto zapora. Pripor, odrejen zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti, jima je sodnik podaljšal, za izgon iz države pa se ni odločil.