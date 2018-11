Mariborski policisti so bili danes okoli 14. ure obveščeni o ropu pošte na Tržaški cesti v Mariboru. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov in kriminalistov. Z zbiranjem obvestil in ogledom, ki še poteka, so do sedaj ugotovili, da je neznani storilec vstopil v prostore pošte in s pištolo v roki, zahteval, naj mu izročijo denar. Po dejanju je pobegnil neznano kam. Vsota odnesenega denarja zaenkrat še ni točno znana. Pri izvršitvi dejanja ni bil nihče poškodovan.

S policije so sporočili še, da je bil storilec moški, visok med 170 in 180 centimetrov, oblečen v živo oranžno jopico s kapuco na glavi, temne hlače kot trenerko, obute črne copate z belim podplatom, močnejše postave, ovalnega obraza, na desni roki je imel prstan. Vse, ki bi karkoli vedeli o obravnavanem primeru prosijo, da to sporočijo policistom, ali na telefonsko številko policije 113 oziroma anonimno telefonsko številko 080 1200.