Ideje stkejo ustvarjalnost, ustvarjalnost rodi modo, moda da slog in osebno zadovoljstvo. In prav jesenska otvoritev edicije LJFW je bila ta dan prizorišče vseh: tistih, ki ustvarjajo in tistih, ki ljubijo modo. Na dogodku, ki je že zdavnaj prerasel slovenske okvirje, že nekaj zadnjih edicij uspešno sodelujejo tudi mednarodno priznanimi oblikovalci in modni ustvarjalci izven naših meja. Tokratna jesenska modna pripoved je številne obiskovalce, med njimi so bila poleg modnih urednic in urednikov ter številnih modnih infulenserk, tudi znana imena slovenske scene, kot na primer Nuška Drašček, Maja Ferme, Ula Furlan, Lara Komar, Regina, Lorella Flego, Miha Kavčič, David Urankar in Filip Kržišnik popeljala v najrazličnejše barve, linije in kroje, zato se je našlo za vsak okus nekaj.

Vsebinsko največji modni dogodek pri nas je otvorila spektakularna modna revija Matee Benedetii, ki je v Sloveniji pionirka trajnostnega ustvarjanja. Predstavila se je s prestižno in s cenovno bolj dostopno linijo ter tudi z moško modo. Za piko na i njenim kreacijam sta z nakitom poskrbela Olga Košica in Rok Marinšek, ki sta s svojo blagovno znamko olgafacesrok poslovno in oblikovalsko prepričala že pred leti tudi na pariškem tednu mode, avtorica avb pa je bila modna oblikovalka Dalija Sega. Žal se dogodka Matea zaradi službene poti ni uspela udeležiti, je pa zbrane na začetku revije video nagovor, modno revijo pa je koordinirala njena ekipa. Na splošno pa so bili obiskovalci navdušeni nad predstavami slovenskih modnih oblikovalcev in eden najpogostejših komentarjev je bil, da so se tokrat še posebej izkazali in prav vsak kos je bil nosljiv in je našel svojega oboževalca med gledalci.