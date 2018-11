»Naša organizacija že ves čas izraža odločno nasprotovanje oblikovanju kakršnegakoli zaprtega in franšiznega sistema superlige,« so se odzvali pri EFPL.

»Nacionalne lige so jedro, srce nogometne igre v Evropi za vse udeležene: igralce, klube, lige, nacionalne zveze in, kar je najbolj pomembno, navijače. Zamisli o oblikovanju zaprte superlige bi imele resne in dolgoročne posledice za vzdržnost in preživetje poklicnega nogometa na stari celini.

»V zvezi s tem zato izražamo polno podporo Uefi pri upravljanju in vodenju evropskih klubskih tekmovanj in z Uefo delimo splošna prepričanja v zvezi z varovanjem in spodbujanjem tekmovalnega ravnotežja v evropskem nogometu,« so še zapisali.

Nemški Der Spiegel je ob koncu minulega tedna objavil razkritja Football Leaks o namerah evropske elite, da z letom 2021 ustanovi zasebno prvenstvo z operativnim imenom "evropska superliga". Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v odzivu izrazil prepričanje, da takšno prvenstvo ne bi moglo delovati. Zato ne podpira namere elitnih klubov o ustanovitvi posebnega tekmovanja, ki bi se ločil od lige prvakov, sicer paradnega konja Uefe.