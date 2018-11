Pokojna mladoporočenca Will Byler in Bailee Ackerman Byler sta bila v zadnjem letu študija na zvezni univerzi Sam v Houstonu, univerzitetni časopis pa je prvi poročal o njuni nesreči. Družbena omrežja so od tedaj preplavile sožalje sošolcev in prijateljev.

Par je s helikopterjem zapuščal poroko in strmoglavil kakšnih 135 kilometrov zahodno od San Antonia. Oblasti so goreče razbitine našle naslednje jutro. Poleg mladoporočencev je v nesreči umrl tudi pilot Gerald Green Lawrence, sicer veteran vojne v Vietnamu.