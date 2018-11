Oktobra je bilo prvič registriranih 5548 osebnih avtomobilov, kar je 13,93 odstotka manj kot oktobra lani. Prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil je bilo 1183 ali 9,23 odstotka več. V desetih mesecih skupaj je število prvič registriranih osebnih avtomobilov naraslo za 5,68 odstotka na 64.000, število lahkih gospodarskih vozil pa za 5,74 odstotka na 10.558.

Pri osebnih vozilih sta bili tako oktobra kot v desetih mesecih v vrhu pri Slovencih tradicionalno najbolje zapisani znamki Volkswagen in Renault. Sledila so vozila znamk Škoda, Opel, Fiat, Peugeot, Hyundai, Citroen, prvo deseterico pa sta zaključila Kia in Ford. Pri lahkih gospodarskih vozilih je bil na vrhu Renault, v prvi peterici najbolj prodajanih pa so bili še Ford, Volkswagen, Fiat in Citroen.

Med električnimi in hibridnimi vozili je bila v vrhu Toyota, nekoliko več je bilo prodanih še električnih modelov proizvajalcev Nissan, Renault in BMW. Oktobra so sicer skupaj prodali 212 električnih in hibridnih vozil, v desetih mesecih pa 1892. Na desetmesečni ravni je bila prodaja večja za 55 odstotkov.