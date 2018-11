Očividci so v nedeljo zvečer obvestili policijo o nenavadnem dogajanju na enem od parkirišč v četrti Tegel v nemški prestolnici. Ko so ti prišli na prizorišče, so sprva našli žensko v parkiranem avtomobilu, ki jim je pojasnila, da čaka na moža, da konča delo. Kmalu zatem so odkrili razkosane dele merjasca, ki so bili deloma že očiščeni in pospravljeni v škatlah. Nekaj metrov stran pa so našli še soproga, ki se je skrival v bližnjem grmovju.

Moški je priznal, da je žival ubil, da bi tako lahko prišel do kvalitetnega mesa, ki je sicer predrago. Policija je zasegla meso in predala ostanek trupla živali odgovornim oblastem, moški pa se bo moral soočiti s kaznijo zaradi krivolova.

V tem predelu Berlina merjasci niso redkost in jih pogosto videvajo v parkih, vrtovih in na cestah. Zaradi mile zime in številnih virov hrane se kljub odstrelom hitro množijo.