Ker je voda odnesla več delov ceste, je za prebivalce Jelendola in Doline prihod v Tržič pravi organizacijski zalogaj. Krajši del poti nad predorom ob Dovžanovi soteski zaradi usadov ni prevozen, so pa delavci že v nedeljo zvečer zagotovili, da je vsaj peš normalno prehoden. Tako so se, podobno kot v ponedeljek, tudi danes zjutraj prebivalci Jelendola in Doline, ki jih je nedavna vodna ujma odrezala od sveta, odpravili v Tržič na delo in po opravkih. »Mož, ki dela od doma, naju je pripeljal do ovinka pred predorom, kjer sva del poti prehodila, nato pa pot do službe nadaljujeva z izposojenim avtomobilom,« je pojasnila ena izmed prebivalk Doline, ki se je skupaj s sinom danes zjutraj odpravila na delo. Podobno si z dvema avtomobiloma, enim nad predorom in drugim pod njim, pomagata tudi mama in hči iz Jelendola, ki hodita na delo v Podnart. Mama pa je zaradi lažje organizacije v minulih dneh bivala pri sorodnikih.

Prvič po tednu dni se je danes v Tržič, in sicer na banko, odpravila upokojenka iz Jelendola. Pri tem so ji pomagali gasilci, ki zjutraj in popoldan s kombiji skrbijo za prevoze. Kot je pojasnil gasilec iz Jelendola Mitja Meglič, poskrbijo za tri prevoze zjutraj in za tri popoldan, vmes pa je cesta zaprta, da na njej lahko potekajo intervencijska dela.

Veliko prebivalcev si je uspelo v službi urediti dopust in lahko nekaj časa še ostanejo doma, doma so na prvi šolski dan po počitnicah ostali tudi otroci. "Odločili smo se, da še ne gredo v šolo, saj je pot za njih prenevarna," je pojasnil Meglič. Danes pa sta dva od sedmih osnovnošolcev zaradi zdravniškega pregleda že prišla v šolo.