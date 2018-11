»Sedeli smo, pili rdeče vino in se poskušali vesti kot odrasli, ko je mimo nas prilezel goli polž,« se je za britanski Express usodnega večera leta 2010 spominjal Jimmy Galvin, sicer eden od najboljših prijateljev pokojnega Sama Ballarda. »Pogovor je nanesel, saj veste – 'Naj ga pojem?' In Sam se ga je lotil. Bang. Tako se je zgodilo.«

Sam Ballard je bil tedaj star 19 let in živel v avstralskem Sydneyju. Bil je obetaven igralec ragbija, nekaj dni po usodnem večeru pa se je pričel pritoževati zaradi bolečin v nogah. Sprva se je ustrašil, da je zbolel za multiplo sklerozo. Za to je namreč trpel Samov oče, a zdravniki so imeli drugačno diagnozo. Ugotovili so, da je zaužil podganje pljučne črve. S slednjimi se znajo okužiti tudi polži, če jedo podganje iztrebke. Zaradi črvov je Sam zbolel za eozinofilnim meningoencefalitisom, ki ga mnogi sicer premagajo, a Sam te sreče ni imel. Padel je v komo, ko se je ponovno prebudil čez kar 420 dni, pa so zdravniku ugotovili, da je utrpel poškodbe možganov. Preostanek svojega življenja je kot kvadraplegik preživel v vozičku.

Prijatelji, ki so z njim preživeli usodno noč, so mu ves čas stali ob strani. Samova mati Katie Ballard je povedala, da jih ne krivi za sinovo usodo, je pa priznala, da je Samova bolezen močno pretresla družino.

Pretekli petek so Samovi najbližji morali prestati novo preizkušnjo. Osem let po zaužitju golega polža je Sam v družbi družine in prijateljev umrl. Njegove zadnje besede so bile namenjene materi: »Rad te imam.«