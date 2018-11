Ozonski plašč, ki Zemljo ščiti pred smrtonosnim ultravijoličnim sevanjem, se je začel tanjšati v 70. letih prejšnjega stoletja zaradi množične uporabe kloroflorogljikov (CFC), ki jih na primer vsebujejo laki za lase. Znanstveniki so sprožili alarm in države so se leta 1987 z montrealskim protokolom dogovorile o prepovedi CFC.

Po besedah soavtorja poročila Paula Newmana iz ameriške vesoljske agencije Nasa bi brez ukrepanja do leta 2065 ostali brez dveh tretjin ozonske plasti okrog zemlje. Poročilo sicer ugotavlja, da se zaznavajo povečani izpusti CFC v ozračje v vzhodni Aziji, kar leti predvsem na Kitajsko.

Po najnovejših podatkih naj bi se ozonska plast nad severnim tečajem povsem obnovila po letu 2030, nad Antarktiko pa šele po letu 2060. Najslabše je bilo konec 90. let prejšnjega stoletja, ko je izginilo deset odstotkov zgornje plasti ozona, od takrat naprej pa se je ozon krepil za med enim do treh odstotkov na desetletje. Nad Antarktiko vsako leto septembra in oktobra nastane velika ozonska luknja, ki je letos obsegala 24,8 kvadratnega kilometra, kar je 16 odstotkov manj od rekordnih 29,6 kilometra leta 2006.

Zdravljenje oziroma manjšanje ozonske luknje pa zdaj povzroča drug problem, povezan s podnebnimi spremembami oziroma segrevanjem ozračja. Ozonska luknja je namreč ščitila Antarktiko pred še hujšimi posledicami segrevanja ozračja in ni prihajalo do velikega taljenja ledu kot na severu.