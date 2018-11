Direktorica Usoca Sarah Hirshland je v odprtem pismu telovadcem zapisala, da ima »gimnastična zveza težave spremeniti kulturo organizacije in postaviti novo vodstvo, ki bi učinkovito služilo svojim članom in članicam«. Hirshlandova je dejala, da si telovadci in gimnastična skupnost v ZDA zaslužijo več.

Ameriško gimnastično zvezo je nedavno do temeljev pretresel škandal z reprezentančnim zdravnikom Larryjem Nassarjem, ki je med letoma 1996 in 2005 pod pretvezo zdravniških pregledov zlorabil več kot 250 športnic, ki so proti njemu pričale na sodišču, pozneje se jih je seznamu pridružilo še skoraj sto, med njimi tudi večkratna olimpijska prvakinja in svetovna prvakinja, Simone Biles. Nassarja je sodišče januarja obsodilo na 175 let zapora. »Še pred nekaj tedni smo upali, da bo gimnastična zveza našla pot iz brezna in nadaljevala naprej. Zdaj menimo, da to ni več možno,« je zapisala Hirshlandova.

Odločitev Usoca je prišla manj kot tri tedne po odstopu začasne šefice ameriške gimnastike Mary Bono, ki je po pritiskih telovadk v javnosti zapustila direktorski stolček le štiri dni po imenovanju. Telovadke so nekdanji republikanski kongresnici očitale tesno povezavo z odvetniško družbo Faegre Baker Daniels, ki je ameriški gimnastični zvezi svetovala med afero Nassar, ter ji pomagala prikrivati Nassarjeve spolne zlorabe telovadk in skušala preprečiti, da bi te prišle v javnost. »Skozi čas, upamo, bodo lahko gimnastični klubi po vsej državi postali člani nove organizacije, ki bo upravičila pričakovanja svojih vrhunskih športnikov in delovala njim v prid. Pomagali bomo zgraditi takšno krovno gimnastično zvezo,« je še dejala direktorica ameriškega olimpijskega komiteja.