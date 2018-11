Zgradbi v majhni nakupovalni ulici v središču pristaniškega mesta sta se zrušili v ponedeljek zjutraj. Po poročanju medijev sta bila pri tem poškodovana dva mimoidoča. Ena od hiš je bila v razpadajočem stanju in je bila prazna. V drugi, v kateri so potekala obnovitvena dela, je živelo okoli deset ljudi, je povedal minister za stanovanjsko politiko Julien Denormandie.

Pristojni so nato porušili še eno zgradbo, za katero so ocenili, da ni varna. V reševalni akciji danes sodeluje 80 gasilcev in 120 policistov, pomagajo jim tudi reševalni psi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Župan Marseilla Jean-Claude Gaudin je izrazil upanje, da bo število žrtev majhno. Vodilni levičarski politik Jean-Luc Melonchon, ki je v ponedeljek obiskal prizorišče nesreče, je bil kritičen do mestne stanovanjske politike. »Rušijo se hiše revnih ljudi in to ni naključje,« je dejal po navedbah lokalnih medijev.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je izrazil solidarnost z mestom Marseille. Preiskovalci preiskujejo vzrok nesreče. Po navedbah lokalnih oblasti bi lahko zrušenju botrovalo tudi nedavno močno deževje.