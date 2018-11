Predsednika sta se na srečanju v Hondurasu tudi strinjala o nujnosti investicij v njunih državah, s katerimi bi ustvarili delovna mesta. »Vabiva tako domače kot tuje vlagatelje, ki želijo investirati v naši državi, še posebej v infrastrukturo, kot so šole in bolnišnice,« je dejal gvatemalski predsednik, ki je kasneje odpotoval še na pogovore o migracijah v Salvador.

Iz Srednje Amerike zaradi revščine in nasilja številni bežijo v ZDA, čemur ameriški predsednik Donald Trump močno nasprotuje. Trenutno je na poti proti ZDA karavana več tisoč migrantov, ki je na pot krenila 13. oktobra iz Salvadorja in je zdaj v Mehiki. »Solidarna sva z brati v tej karavani, a obsojava tiste, ki organizirajo te migracije pod nečloveškimi pogoji,« je poudaril Morales.

Včeraj prispelo dva tisoč ljudi

Začetek karavane je v ponedeljek dosegel mehiško prestolnico. Tam so jih sprejeli na športnem stadionu Jesus Martinez s hrano, oblačili, zdravili in zdravstveno pomočjo. V ponedeljek je prispelo 2000 ljudi. Kolona migrantov, ki potujejo preko Mehike, je dolga kakih 500 kilometrov, saj so za največjo karavano šle na pot še manjše. Oblasti prestolnice Ciudad de Mexico zagotavljajo, da so pripravljene oskrbeti 5000 ljudi oziroma kolikor bo potrebno.

V treh tednih je doslej za azil v Mehiki zaprosilo okrog 2800 ljudi, okrog 500 pa jih je na poti obupalo in so se vrnili v Gvatemalo, Honduras ali Salvador. Ameriški predsednik je zaradi karavane ukazal poslati na mejo z Mehiko več tisoč vojakov.