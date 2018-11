Komisar je ocenil, da ni realno pričakovati, da bi Turčija kmalu postala članica EU, če upoštevamo izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona in vzdušje med prebivalci več držav članic. Vztrajanje pri pristopnih pogajanjih, ki potekajo od leta 2005, po Hahnovem mnenju ovira pot do »realističnega strateškega partnerstva« s Turčijo, za katerega bi si morali prizadevati.

Po njegovem bi si morali strani prizadevati za urejeno in strateško sodelovanje, med področji prihodnjega sodelovanja pa je izpostavil energetiko, boj proti terorizmu, migracije, sodelovanje pri obnovi Sirije ter trgovinske odnose. Tudi širitev carinske unije bi bil projekt, ki bi koristil obema stranema, je ocenil Hahn.

Komisar je pri tem opozoril, da bodo morale o prihodnjih odnosih s Turčijo odločiti države članice unije. Doslej večina med njimi ni nakazala, da bi podprle uradno končanje pristopnih pogajanj. So pa ugotovile, da so pogajanja zastala in izražale zaskrbljenost zaradi nazadovanja Turčije na področjih vladavine prava, pravic državljanov in svobode tiska.