El Chapo je postal slaven s svojimi uspešnimi pobegi iz mehiških zaporov. Kartel Sinaloa, ki je še vedno vpliven in nevaren v Mehiki, je ustanovil leta 1989. Prvič so ga ujeli v Gvatemali leta 1993, a je iz zapora pobegnil leta 2001.

Ponovno so ga ujeli šele februarja 2014, dobro leto kasneje pa mu je uspel odmeven pobeg iz zapora po izkopanem predoru. Nazadnje so ga ujeli januarja 2016, kmalu po intervjuju s slavnim filmskim igralcem in aktivistom Seanom Pennom.

Mehika, kjer je bilo lani v mamilarskem nasilju ubitih 29.000 ljudi, je Guzmana januarja lani izročila ZDA, kjer bo v primeru obsodbe ostal do svoje smrti. Izbira porotnikov, ki bodo ostali anonimni, se je začela ob strogih varnostnih ukrepih in ob navzočnosti do zob oborožene policije. Izbrane porotnike bodo v času procesa varovali zvezni šerifi, razumljivo pa je, da ljudem ta državljanska dolžnost v tem primeru ne diši. Eden od poklicanih se je predstavil kot imitator Michaela Jacksona, vendar se mu še ni uspelo izmuzniti, drugi pa so izražali trdna stališča glede mamil in El Chapa, zaradi katerih bi jih lahko izločili pri tožilstvu ali obrambi. Proces spremlja izbrana skupina maloštevilnih novinarjev, ki bodo o procesu obveščali javnost.

Tožilstvo s 300.000 strani dokumentov dokaznega gradiva

El Chapo je od izročitve v ZDA v samici 23 ur na dan, obiskujejo ga lahko le odvetnik in njegovi 7-letni hčerki dvojčici. Soprogi, 29-letni mehiški lepotici Emmi Coronel, obiskov ne dovolijo, ker bi lahko prenašala njegova sporočila članom kartela. Uvodna nagovora obrambe in tožilstva se bosta predvidoma začela 13. novembra, sodni proces, ki naj bi stal več milijonov dolarjev, pa naj bi trajal štiri mesece.

El Chapo je s svojim kartelom od leta 1989 do leta 2014 v ZDA prodal za 14 milijard dolarjev mamil. Zaradi vedno hvaležnega velikega trga donosen posel je tudi izjemno nevaren in krvav. Sovražni prevzemi konkurence v tem poslu potekajo z grozljivimi mučenji in umori in El Chapo je med potjo do vrha opravil svoj delež in tudi kasneje.

Tožilstvo je zbralo 300.000 strani dokumentov dokaznega materiala in 117.000 tonskih posnetkov prisluhov. Sodišče bo skušalo zaščititi priče, ki si bodo upale povedati svoje okrog obtožnice, ki poleg prodaje mamil in nasilja zajema tudi trgovino z orožjem in pranje denarja.