»V nedeljo zvečer so nas organi pregona kontaktirali o aktivnostih na internetu, ki so jih nedavno odkrili in za katere verjamejo, da so povezani s tujimi osebami,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil vodja za kibernetsko varnost pri Facebooku Nathaniel Gleicher.

V preiskavi so za zdaj identificirali 30 Facebook in 85 Instagram računov, pri katerih so zaznali »usklajeno neustrezno vedenje«. »Te račune smo nemudoma blokirali in jih zdaj podrobno preučujemo,« je dodal Gleicher.

Skoraj vse računi na Facebooku, ki so jih blokirali, so v francoskem in ruskem jeziku, večina Instagram računov pa je v angleščini, je poudaril in dodal, da so bili nekateri od teh namenjeni predvsem političnim razpravam.