Ljubljančani so v črnogorsko prestolnico pripotovali brez Mirze Begića, Blaža Mesička in Scottieja Raynoldsa ter proti evroligašu in letošnjimi končnimi zmagovalci v tem regionalnem tekmovanju doživeli četrti poraz v tej sezoni. Olimpija je doslej izgubila še proti Partizanu, Mega Bemaxu in Ciboni, premagala pa Mornar in Zadar.

Izbranci trenerja Zorana Martića v odsotnosti treh pomembnih košarkarjev niso bili kos veliko izkušenejšim tekmecem iz Podgorice. Uvodoma je bila to prava igra mačke z mišjo, Ljubljančani so si že po slabih devetih minutah igre pridelali zaostanek 14 točk (8:22). Nekaj več navdiha je bilo pri njih v prvi polovici druge tretjine, ko so se tekmecem približali na šest točk (23:29), v nadaljevanju pa ponovno zašli v težave in se na velik odmor podali z velikanskim zaostankom 22 točk (23:45).

Zmaji so svoj najlepši obraz prikazali v prvi polovici drugega polčasa. V 29. minuti so se približali na vsega pet točk (53:58), v zadnji četrtini pa so izbranci nekdanjega trenerja Olimpije Aleksandra Đžikića znova nekoliko odločneje pritisnili stopalko za plin in prišli do novega para točk.

V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Dražen Bubnić s 13 točkami, eno manj je prispeval Luka Šamanić.

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu lige Aba v soboto, 10. novembra, gostila srbsko Crveno zvezdo, pred tem bo v okviru 5. kroga lige prvakov v sredo, 7. novembra, gostila še litovsko zasedbo Neptunas Klaipeda.