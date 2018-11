»Vsekakor me je danes bolj prepričal Anže Logar. Ima uresničljiv program, predstavil pa je tudi dejstva oziroma stanje v mestu, ki bi se lahko po dvanajstih letih Jankovićevega županovanja izboljšalo, pa se ni. Gospod župan govori, da o programu, kakršnega je zastavil Anže Logar, ne bo niti razmišljal, kar je hecno, saj ima dobre rešitve. Kot mlad Ljubljančan namreč vem, da sta mestni promet in zdravstvo s svojimi čakalnimi vrstami veliki in realni težavi.«

»Vsekakor je bil bolj prepričljiv aktualni župan Zoran Janković, saj so bile njegove izjave občutno bolj argumentirane in prav vse je podprl z dejstvi, z realnostjo. Izjave Anžeta Logarja so bile medtem precej populistične in me zato nekako niso prepričale.«

»Soočenje je bilo izredno zanimivo, seveda pa se je precej bolje izkazal aktualni župan, saj ve vse in tudi naredi vse, kar reče. Kljub vsemu me je neprijetno presenetila primitivnost volilcev, ki jih je s seboj pripeljal doktor Logar. Obnašajo se neotesano z izžvižgavanjem in vzklikanjem. To je bilo soočenje, ki naj bi bilo soočenje med dvema najpomembnejšima kandidatoma. Tako kot so se obnašali oni, se obnaša ulica, tista najbolj enostavna, primitivna.«

»Jaz sem seveda prepričana v Anžeta, doktorja Logarja. In to je to. Zaupam mu in mu verjamem, da bo to, kar obljublja, tudi izpeljal. Dodatnih argumentov nimam, saj sem, kot pravim, v njegove sposobnosti prepričana že dlje časa. In današnji večer tega seveda ni spremenil.«

»Janković je kot veliko drevo, ki ima veje povsod. Tudi tukaj, v Lutkovnem gledališču, kjer je potekalo soočenje. Logar seveda nima teh kapacitet. Ampak v nekaterih potezah se zdi pošten. Mislim, da smo imeli župana Jankovića dovolj. Čas je, da priložnost dobijo novi obrazi, in sploh ne nujno, da ravno Logar. Verjamem, da bi morali zakonsko preprečiti, da si lahko župan več kot dva mandata. Po dveh mandatih potrebuješ počitek, on pa kandidira že za četrtega. Ne pravim, da Janković nima dobrih vsebin, nekaj dobrega je že naredil, a naj pusti, da poskusi še kdo drug.«

»Soočenje se mi je zdelo dobro. Vsekakor me je s svojim programom prepričal aktualni župan. Glede na to, da kar dobro poznam mestno politiko, saj v njej aktivno sodelujem že dvanajst let, tudi natanko vem, kaj je govorjenje na pamet in katere izjave so podkrepljene z dejanskimi argumenti. Tako da se vsekakor strinjam z županom Zoranom Jankovićem.«