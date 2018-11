Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Energetska obnova stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje in prenovi mestnega jedra v Murski Soboti. Za energetsko prenovo dveh večstanovanjskih objektov v Celju, ki bo skupaj stala 730.000 evrov, bo Kohezijski sklad primaknil dobrih 126.000 evrov, za prenovo mestnega jedra v Murski Soboti, ki je ocenjena na slabih pet milijonov evrov, pa tri milijone.

Od toplotne izolacije do zamenjave vrat

Kot so še povedali v službi vlade za razvoj, bo celovita energetska prenova izvedena na večstanovanjskih stavbah v Ulici ob gozdu 3 in Pohorski ulici 2, ki sta v lasti družbe Nepremičnine Celje, ta pa je v stoodstotni lasti celjske občine.

»Namen investicije je celovita energetska sanacija objektov s ciljem nižje rabe energije in posledično nižjih stroškov njene porabe. Energetska sanacija bo obsegala dodatno toplotno izolacijo celotnega ovoja obeh objektov, zamenjavo vsega stavbnega pohištva, vključno z zamenjavo zunanjih in notranjih okenskih polic zaradi povečanja debeline fasadnega sloja in toplotno izolacijo krovne plošče. Na novo pa se bodo vgradila tudi vhodna vrata na stopnišču proti kletni etaži,« so pojasnili v službi vlade za razvoj.