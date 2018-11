Potem sem ostala sama, zato je sestra dovolila vstopiti možu. Med popadki mu je rekla: No, le poglejte si, kako ženske trpijo, da lahko moški uživate. In revež je zlezel skupaj in so ga morale sestre pahljati… Meni niso dovolili ležati na boku, ker je znanost vedela, da je treba ves čas ležati na hrbtu, trpeti kot obrnjena želva. Zdravnik se je z babico prepiral o presredku, kot da sem že mrtva zvrnjena želva. Obveljala je njegova, »bo hitreje«. Hčerko so po rojstvu odnesli in sem jo videla šele naslednje jutro.

Moja mama je morala teden dni po porodu v bolnišnici mi