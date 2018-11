»Vsak večer grem mirno spat, ker vem, da ekipo na igrišču vodi igralec, kot je Nejc Barič, ki zna potegniti ekipo iz vsakršnih situacij.« »Smo zelo dobra ekipa, ki bo konkurenčna vsako tekmo in ki jo vodi najboljši organizator igre v ligi.« »Ne morem pa mimo Nejca Bariča. 30 točk, štiri asistence, trije skoki, ne vem, kaj več lahko še želim!« To so izjave trenerja Zlatoroga Chrisa Thomasa, ki je, to lahko mirno zapišemo, postal velik oboževalec Nejca Bariča. Enaindvajsetletni organizator igre je tisti, okoli katerega ameriški strateg od prvega dne, ko je prevzel Laščane, gradi igro. Z zgornjimi izjavami mu je po vsaki tekmi poskušal dvigovati samozavest in očitno zaigral na prave note. Kot je Thomas že omenil v zadnji izjavi, je Barič proti Šenčurju prikazal fenomenalno predstavo in na koncu pristal pri statističnem indeksu 28, s čimer je prepričal tudi Dnevnikovo športno redakcijo ter strokovne sodelavce Petra Vilfana, Dragišo Drobnjaka in Sašo Ožbolta.

Laščani so v letošnjo sezono krenili z zelo skromnim proračunom in si kot glavni cilj zadali obstanek v ligi. Zaenkrat so na dobri poti, da to uresničijo, čeprav je po 4. krogu še prezgodaj za kakršne koli zaključke. Zagotovo pa je bila zmaga proti Šenčurju po podaljšku za Thomasa in igralce izjemno pomembna, sploh ker so še proti koncu tretje četrtine zaostajali za 14 točk, nato pa izsilili podaljšek, v katerem je prav Barič dosegel osem točk in popeljal Laščane do uspeha.

V tokratnem izboru je drugo mesto zasedel Davor Konjević, ki je k zmagi Šentjurja proti Heliosu prispeval 27 točk in sedem skokov. Na tretjem je pristal Aleksandar Lazić (zmaga Olimpije proti Primorski, 14 točk, sedem skokov, štiri asistence), na četrtem Jure Lalić (zmaga Krke proti Hopsom, 17 točk in pet skokov) in na petem še en košarkar Šentjurja Miloš Pešić (13 točk, sedem skokov, šest asistenc).