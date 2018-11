Nogometaš Olimpije Rok Kronaveter je ta hip najbolj vroč igralec prve slovenske lige. To dokazuje tudi v Dnevnikovem glasovanju za igralca kroga, saj ga je žirija že trikrat zapored postavila na prvo mesto. Kronaveter je zablestel tudi na nedeljskem derbiju Ljubljanske kotline proti Domžalam, ko se je Olimpija v drugem polčasu po dveh enajstmetrovkah rešila pred prvim porazom pod vodstvom trenerja Zorana Barišića.

Dunajčan stavi na napadalen nogomet z veliko posestjo žoge, kar je idealen koncept za nogometaše z dodano vrednostjo. Barišićev model igre je pisan na kožo Kronavetru, ki je z devetimi zadetki skupaj z napadalcem Mure Rokom Sirkom prvi strelec tekmovanja. Kronaveter je v letošnji sezoni štirikrat zabil z enajstih metrov, v nedeljo proti Domžalam pa je vpisal svoj prvi hat-trick v majici Olimpije. Mariborčan spada med najzaslužnejše akterje, da so državni in pokalni prvaki neporaženi že na štirinajstih tekmah zapovrstjo. »Vesel sem, da so tudi navijači začutili, da smo dali vse od sebe. Škoda, da tekme nismo v celoti zasukali v svoj prid, a moramo biti na koncu zadovoljni s točko. Moštvo je znova dokazalo, da ima izjemen značaj. Do konca jeseni lahko dobimo vse tekme,« je prepričan Rok Kronaveter.

S tretjim zaporednim uspehom v glasovanju za igralca kroga v skupnem seštevku le še za dve točki zaostaja za vodilnim Dinom Hotićem iz Maribora, ki mora odslužiti kazen na naslednjih štirih tekmah, saj je na derbiju v Ljudskem vrtu pobalinsko odrinil sodnika Mateja Juga. V petnajstem krogu je prve točke v sezoni prejel zmagovalec zadnjih dveh let Marcos Tavares (Maribor), na lestvico najboljših petih igralcev so se uvrstili še Rok Sirk (Mura), Egzon Kryeziu (Triglav) in Senijad Ibričić (Domžale). V petkovi številki Dnevnika bomo objavili rezultate glasovanja štirinajstega kroga, saj bosta ekipi Domžal in Gorice šele jutri odigrali zaostalo tekmo.