Na derbiju vodilnih ekip francoske lige je Paris Saint-Germain premagal Lille z 2:1 (Mbappe 70, Neymar 84; Pepe 90 + 3/11-m) in poskrbel za nov zgodovinski mejnik. Z 12. zaporedno prvenstveno zmago so Parižani izboljšali rekord v petih najmočnejših evropskih ligah (Anglija, Italija, Francija, Nemčija, Španija), ki so si ga doslej delili s Tottenhamom – enajst zmag zapored v sezoni 1960/61. Toda PSG je še precej oddaljen od absolutnega evropskega dosežka portugalske Benfice, ki je sezono 1972/73 začela s 23 zaporednimi zmagami. Za PSG je proti Lillu, ta zaostaja že za 11 točk, igral tudi Italijan Marco Verratti. Tega je pred dnevi ustavila policija in ugotovila, da je za volanom v zelo alkoholiziranem stanju – namesto največje dovoljene vsebnosti alkohola v krvi (0,20) je alkotest pokazal kar 0,49. Trezniti se je moral v policijskem priporu, odvzeli so mu vozniško dovoljenje, plačati bo moral visoko globo, kljub velikemu grehu pa ga je trener Thomas Tuchel uvrstil v začetno enajsterico na tekmi proti Lillu.

Veliko razlogov za zaskrbljenost imajo pri Monacu: ta je v Franciji leta 2017 edini prekinil vladavino PSG (sočasno je igral tudi v polfinalu v ligi prvakov), ki je v zadnjih šestih sezonah kar petkrat postal državni prvak, zdaj pa si klub iz kneževine deli predzadnje mesto z le sedmimi točkami na dvanajstih tekmah. Pred tremi tedni je Portugalca Leonarda Jardima (trener je bil od leta 2014) zamenjal 41-letni Thierry Henry, nekdanji igralec in reprezentant Francije, ki je prav v dresu Monaca debitiral v članski ekipi pri 17 letih in bil njegov igralec med letoma 1992 in 1999. A tudi Henry (prej je dve leti delal kot pomočnik belgijskega selektorja Roberta Martineza) ne more ustaviti katastrofalnega klubskega niza: Monaco je v tem krogu izgubil na gostovanju pri Reimsu (0:1) in je na zadnjih 14 tekmah v vseh tekmovanjih še vedno brez zmage (pet remijev in devet porazov). Po najdaljšem nizu brez zmage v zadnjih 50 letih (od sezone 1968/69) Thierry Henry, pogodbo s klubom ima do junija 2012, pravi: »Jasno je, da smo v veliki krizi. A tudi vsake grde stvari je enkrat konec, do konca prvenstva pa je še kar 26 tekem. Izpad iz lige? Niti jaz niti igralci ne pomislimo na to. Fantje seveda niso pozabili igrati nogometa, zato sem prepričan, da bomo kmalu prekinili črn niz in se začeli dvigovati.«

Neverjetno čustvena je bila tekma elitne angleške lige Cardiff City – Leicester v prestolnici Walesa. Angleška nogometna zveza je nedavno dovolila Leicestru preložitev pokalnega dvoboja, za sobotno gostovanje v Cardiffu pa so se igralci in člani strokovnega vodstva kluba kar sami odločili, da bodo tekmo odigrali v spomin na nekdanjega lastnika in predsednika kluba, tajskega milijarderja Vichaija Srivaddhanaprabhe, ki se je nedavno smrtno ponesrečil v strmoglavljenju helikopterja. Številni igralci in navijači obeh klubov so jokali tako pred tekmo kot po njej, v središču pozornosti pa se je s svojo odločitvijo o rumenem kartonu (ne)upravičeno znašel glavni sodnik Lee Probert.

Ko je Demarai Gray v 55. minuti dosegel vodilni in sočasno zmagoviti gol za Leicester, je slekel dres in pokazal spodnjo majico, na kateri je imel natisnjeno posvetilo tragično preminulemu Tajjcu: »Šef, ti boš vedno v naših srcih.« Ker Grayeva poteza seveda ni bila v skladu z nogometnimi pravili, mu je sodnik Probert pokazal rumeni karton. Čeprav je pravilno ukrepal, je bil najprej na stadionu, potem pa še na številnih družbenih omrežjih tarča mnogih, ki so obsodili njegovo dejanje, češ da je z njim pokazal premalo sočutja in spoštovanja do igralca in njegove poteze do mrtvega človeka. Po tekmi se je oglasil tudi 22-letni »grešnik« Demarai Gray: »Ni pomembno, ali sem si zaslužil rumeni karton ali ne. Sodnik se je pač odločil tako, kot se je. Razprave o tem so nesmiselne. Najpomembneje je, da sem z napisanim sporočilom na majici pokazal tisto, kar vsi v klubu in okoli njega mislimo in čutimo.«

Šporar spet zadel, Štulcu rdeči karton Nogometni reprezentant Andraž Šporar je konec tedna v dresu Slovana iz Bratislave poskrbel za edini gol Slovencev v dresih tujih klubov. Tokrat je na atraktiven način – s škarjicami – zadel za vodstvo s 3:0 v 27. minuti na tekmi prve slovaške lige proti ekipi Zemplin Michalovce, ki se je končala s 6:0. A nekdanji član Olimpije (v polsezoni 2015/16 je na 18 tekmah dosegel 17 golov), Basla in Arminie iz Bielefelda, ki je v tej sezoni na 19 tekmah v slovaški ligi in Evropi dosegel že 17 golov, bi se lahko tokrat pohvalil celo s »hat-trickom«. Prvi njegov gol so označili kot avtogol gostujočega branilca, čeprav je ta spremenil smer žoge po »Špokijevem« dotiku, sredi drugega polčasa pa je izsilil enajstmetrovko, a je njeno izvajanje prepustil soigralcu Aleksandru Čavriću. Šporar je na lestvici strelcev prvi z 12 goli, prav tako pa je na vrhu njegov Slovan, ki ima šest točk prednosti pred ekipo DAC. Kevin Kampl (Leipzig) je prejel zelo visoke ocene za svojo predstavo pri zmagi na gostovanju pri Herthi (3:0; zamenjan je bil v 83. minuti), Leo Štulac (Parma) pa je dobil svoj prvi rdeči karton v serie A. Na domači tekmi proti Frosinoneju (0:0) je v 61. minuti izgubil žogo na sredini igrišča in takoj stekel za njo, pri tem pa s podplati nogometnih čevljev grdo pokosil Ramana Chibsaha. Sodnik je 24-letnemu Koprčanu takoj pokazal neposredni rdeči karton, Ganec pa zaradi poškodbe ni mogel nadaljevati tekme.

Italija, 11. krog 1. Juventus 11 10 1 0 24:8 31 2. Inter 11 8 1 2 21:6 25 3. Napoli 11 8 1 2 24:12 25 4. Milan 11 6 3 2 21:14 21 5. Lazio 11 7 0 4 17:13 21 6. Sassuolo 11 5 3 3 19:16 18 7. Torino 11 4 5 2 16:13 17 8. Fiorentina 11 4 4 3 17:9 16 9. Roma 11 4 4 3 18:14 16 10. Sampdoria 11 4 3 4 15:11 15 11. Atalanta 11 4 3 4 19:13 15 12. Parma 11 4 2 5 10:14 14 13. Genoa 11 4 2 5 16:24 14 14. Cagliari 11 3 4 4 10:14 13 15. Spal 11 4 0 7 9:17 12 16. Bologna 11 2 3 6 9:16 9 17. Udinese 11 2 3 6 10:16 9 18. Empoli 11 1 3 7 10:20 6 19. Frosinone 11 1 3 7 9:24 6 20. Chievo 11 0 2 9 8:28 -1

Španija, 11. krog 1. Barcelona 11 7 3 1 31:14 24 2. Sevilla 11 6 2 3 22:13 20 3. Atl. Madrid 11 5 5 1 13:6 20 4. Alaves 11 6 2 3 15:11 20 5. Espanyol 10 5 3 2 14:8 18 6. Real Madrid 11 5 2 4 16:14 17 7. Levante 11 5 2 4 17:16 17 8. Getafe 11 4 4 3 11:9 16 9. Valladolid 11 4 4 3 9:9 16 10. Girona 11 4 4 3 13:14 16 11. Celta Vigo 11 3 5 3 20:16 14 12. Eibar 11 4 2 5 12:18 14 13. R. Sociedad 11 3 4 4 12:13 13 14. Betis 11 3 4 4 8:12 13 15. Valencia 11 1 8 2 7:9 11 16. Villarreal 11 2 4 5 9:11 10 17. Ath. Bilbao 10 1 7 2 11:15 10 18. Leganes 11 2 3 6 9:16 9 19. R. Vallecano 11 1 3 7 12:23 6 20. Huesca 11 1 3 7 9:23 6

Francija, 12. krog 1. PSG 12 12 0 0 41:7 36 2. Montpellier 12 7 4 1 20:7 25 3. Lille 12 8 1 3 21:10 25 4. Lyon 12 6 3 3 19:14 21 5. St. Etienne 12 5 5 2 17:17 20 6. Marseille 12 6 1 5 22:21 19 7. Strasbourg 12 4 5 3 20:16 17 8. Reims 12 4 5 3 8:10 17 9. Nice 12 5 2 5 9:14 17 10. Nantes 12 4 3 5 19:17 15 11. Bordeaux 12 4 3 5 14:15 15 12. Rennes 12 4 3 5 15:18 15 13. Nimes 12 3 5 4 18:19 14 14. Toulouse 12 3 5 4 11:20 14 15. Angers 12 3 3 6 16:19 12 16. Caen 12 2 5 5 11:16 11 17. Dijon 12 3 2 7 12:21 11 18. Amiens 12 3 1 8 12:21 10 19. Monaco 12 1 4 7 12:18 7 20. Guingamp 12 1 4 7 7:24 7

Anglija, 11. krog 1. Manch. City 11 9 2 0 33:4 29 2. Chelsea 11 8 3 0 27:8 27 3. Liverpool 11 8 3 0 21:5 27 4. Tottenham 11 8 0 3 19:10 24 5. Arsenal 11 7 2 2 25:14 23 6. Bournem. 11 6 2 3 20:14 20 7. Man. United 11 6 2 3 19:18 20 8. Watford 11 6 1 4 16:13 19 9. Everton 11 5 3 3 19:15 18 10. Leicester 11 5 1 5 17:16 16 11. Wolverham. 11 4 3 4 11:12 15 12. Brighton 11 4 2 5 12:16 14 13. West Ham 11 3 2 6 13:17 11 14. Crys. Palace 11 2 2 7 8:16 8 15. Burnley 11 2 2 7 12:25 8 16. Southampt. 11 1 4 6 7:20 7 17. Newcastle 11 1 3 7 7:14 6 18. Cardiff 11 1 2 8 9:24 5 19. Fulham 10 1 2 7 11:28 5 20. Huddersf. 10 0 3 7 4:21 3