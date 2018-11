Goloprsi in speči Salvini se na tem selfiju rahlo smeje, njegova zdaj že bivša ljubimka pa je prav tako nasmejana, z odprtimi očmi in zavita v kopalni plašč, kaže pa tudi koleno. »Ne gre za to, kaj sva dala drug drugemu in kar bom pogrešala, ampak kar bi si še lahko dala. Z velikanskim spoštovanjem za resnično ljubezen, ki je bila, hvala Matteo,« je zapisala nekdanja manekenka Elisa Isoardi, ki ima na italijanski televiziji svojo oddajo.

Konec ljubezenske zveze med 45-letnim Salvinijem in 35-letno Isoardijevo je takoj poskrbela za medijsko pozornost. Tudi sicer je bil par priljubljena "tarča" paparacov, še posebej v zadnjem času, ko je Salvini postal italijanski notranji minister in podpredsednik vlade ter z zaostrovanjem politike do migrantov, do Evropske unije, do evropskih fiskalnih pravil in še česa postal tudi svetovno prepoznaven.