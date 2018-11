Pri podjetju REM POWER smo si ogledali aktualno ponudbo bencinskih agregatov. V začetku leta 2019 prihajajo novi modeli, že zdaj pa lahko v njihovi ponudbi najdemo generatorje za vse namene. Agregati v ponudbi zajemajo kar širok obseg moči, saj najmanjši inverter proizvede 1,8 kW, največji pa kar 9 kW skupne nazivne električne moči. Med eno in drugo skrajno točko njihove ponudbe je približno 120 kilogramov razlike, a moč in velikost vsekakor nista edini značilnosti. Kot bomo videli, se agregati REM POWER razlikujejo tako po moči kot tudi po namenu uporabe.

Zaščiten za delo na gradbišču Najbolj enostaven agregat v ponudbi je GSEm 2200 SB, ki je tipičen gradbiščni generator za manj zahtevno uporabo. Nameščen je na zaščitni zunanji okvir, ki ga ščiti pred udarci in poškodbami ter funkcionira kot ročaj za prenašanje. Brez goriva tehta 42 kilogramov, do roba poln goriva pa več kot 50, saj ima posoda za bencin volumen kar trinajst litrov. Pri REM Power zagotavljajo, da ima agregat pri polovični obremenitvi s takšnim rezervoarjem za gorivo celih deset ur avtonomije. GSEm 2200 SB ni popolnoma običajen agregat, saj ima že vgrajeno regulacijo napetosti AVR. Agregat z njo neprestano regulira napetost izhodnega toka, kar pomeni kakovostno energijo in minimalno nihanje napetosti. Uporaba agregatov z regulacijo AVR je priporočljiva pri vseh napravah z jalovo obremenitvijo. To so naprave, ki zahtevajo ob zagonu znatno večjo moč kot pri samem delovanju – najpogosteje so to električno orodje, hladilniki in zamrzovalniki ali klimatske naprave.

Enostavni in zanesljivi Klasični bencinski generatorji so zanesljivi proizvajalci električne energije, saj so razmeroma enostavne in trpežne naprave. V prvi meri so namenjene za delo na terenu v zahtevnih okoliščinah, pri čemer niso vedno deležni najbolj skrbnega rokovanja. Serija generatorjev REM POWER na kovinskih okvirjih je prepričljiva ravno zaradi dobre zaščite pred udarci in dodatkov v obliki električnega vžiga in AVR regulacije. Ta pri tako dostopnih in enostavnih agregatih ni samoumevna.

Inverter – lahek, tih, zmogljiv, namenjen za najbolj občutljive naprave Mali modri agregat z oznako GSEm 2000 SBi je izjemno mobilen inverterski agregat. Tehta slabih dvajset kilogramov in spominja na nekoliko povečano kantico za gorivo. Regulacija napetosti v takšnem agregatu je dovolj natančna, da z njim poganjamo najbolj zahtevne naprave z občutljivimi elektronskimi komponentami. To so računalniki, televizijski sprejemniki, ozvočenje in podobne naprave. Če takšne naprave priklopimo na agregate z bolj nestabilnim električnim tokom, lahko pride do motenj v njihovem delovanju ali do trajnih poškodb. Inverterski agregat GSEm 2200 SBi je izjemen tudi z vidika hrupa in vibracij. Proizvede bistveno manj hrupa kot klasični agregat z enako močjo. Glede na tehnične podatke je raven zvoka med 52 in 59 dB(A), pri klasičnem modelu z 2 kW izhodne moči pa je nivo 96 dB(A). V praksi to pomeni, da se ob vklopljenem inverterju lahko pogovarjamo brez povzdigovanja glasu na razdalji enega metra, pri njegovem klasičnem sorodniku pa se trudimo z glasnim govorjenjem.

Kolesa, ročke in kup vtičnic Največji agregati REM POWER so naprave za sočasen pogon več močnih porabnikov. Nameščeni so na kovinski okvir, največja dva imata tudi kolesa in ročice za transport. GSEm 7250 TBE in GSEm 12500 TBE imata tudi trifazni priklop, zraven pa še dve oziroma tri enofazne vtičnice in električni zagon. Tudi ti agregati so opremljeni z regulacijo AVR, kar pomeni, da lahko nanje priklopimo praktično vse, razen najbolj občutljive elektronike. Največji agregat je z nazivno močjo 9 kW pri 400 V izjemen za uporabo na gradbiščih in v podobnih razmerah, kjer se zahteva sočasen priklop več naprav, dolgotrajno uporabo in izjemno trpežnost.

Pri nakupu moramo gledati v prihodnost Izhodišče za nakup agregata je običajno potrebna električna moč, ki pa ni dovolj, saj moramo vedeti tudi, kakšen tip porabnikov bomo na agregat priklopili. Od njih je odvisno, kakšen agregat potrebujemo oziroma s kakšno tehnologijo mora biti podprt, da lahko izpolnjuje svoje naloge. Glede moči agregata skušajte realno oceniti svoje sedanje in prihodnje potrebe. Pri kupovanju agregata za delo na terenu razmislite o potrebah, ki bi jih lahko imeli čez nekaj let, in na to, da se priporoča da agregat deluje na največ 70 odstotkih svoje maksimalne moči, da se zagotovi dolgo življenjsko dobo.