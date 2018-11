Uporaba mavčnih plošč in drugih elementov suhomontažne gradnje je ponavadi najcenejša, najhitrejša in najmanj zahtevna metoda za izvedbo spuščenega stropa. Mavčne plošče spuščenega stropa se praviloma pritrjuje na spuščeno kovinsko konstrukcijo iz stropnih profilov U in C. Na nosilni strop se pritrdi sidrna obešala, ki bodo nosila stropne C-profile, na katere so vodoravno poravnani U-profili. Tako na stropu ustvarimo kovinsko ogrodje predelne suhomontažne stene. V večini primerov se med profile namesti vsaj nekaj centimetrov toplotne izolacije, v primeru neogrevanega podstrešja tudi parno zaporo, nato pa se plošče pritrjuje na običajen način. Z ugreznimi vijaki jih vijačimo, nato pa kitamo, brusimo in belimo. Osnovna tehnika nima kakšnih izrazitih posebnosti; te so odvisne od konkretne vloge, ki jo nosi spuščen suhomontažni strop.

Skrivanje inštalacij Niša med spuščenim in nosilnim stropom je predvsem v poslovnih prostorih namenjena skrivanju električnih kablov, vodovodne napeljave, sistema prezračevanja in drugih inštalacij. Tja so skriti tudi nadzorni sistemi, zvočniki in sistemi za gašenje; skratka kup kablov, cevi in elektronike. Spuščeni stropi poslovnih prostorov so ponavadi izdelani po rastrski tehniki iz enostavno odstranljivih mineralnih plošč, da je mogoč takojšen dostop ob vzdrževanju. Standardna velikost plošč je 60 x 60cm, naslonjene pa so na viseče T-nosilce, da lahko s potiskom rok vsako ploščo na katerem koli delu stropa dvignemo in nam služi kot revizijska odprtina. Tudi pri spuščenem stropu iz mavčno-kartonskih plošč v stanovanjskem objektu moramo računati na dostop v primeru vzdrževanja. Zadostuje lahko že par manjših revizijskih odprtin na kritičnih lokacijah (na primer pri vstopu inštalacij v prostor in na mestih s svetili), kar se lahko izvede z diskretno nameščenimi električnimi dozami. Ker je pri takšni rešitvi dostop precej omejen, se nekateri odločijo za montažo delno odstranljivih plošč. Na delu, predvidenem za odpiranje, pritrdimo manjšo ploščo, ki jo prebelimo, stikov in vijakov pa ne zamažemo z izravnalno maso. Odstranjevanje takšne plošče je hitro in čisto, rešitev pa je tudi dovolj diskretna.

Toplotna in zvočna izolacija Spuščen strop lahko izboljša toplotno in zvočno izolacijo prostora. Sloj kamene volne ali podobnega materiala z dobro absorpcijo zvoka bo znižal hrup, ki se po zraku širi iz zgornjih prostorov. Na ta način lahko zadušimo govorjenje, zvok televizorja in radia ter podobne hrupe iz zgornjega stanovanja. Računati moramo, da s tem ne bomo preprečili hrupa, ki se širi po konstrukciji objekta – to je hrup ob hoji, premikanju pohištva, topotanju in udarjanju. V primeru visokih stropov starejših meščanskih hiš lahko s spuščenim stropom zmanjšamo ogrevalni volumen. Toplotno izoliran spuščeni strop onemogoča prehajanje toplote v prazen prostor med montažnim in nosilnim stropom, na takšen način ustavimo uhajanje toplote tudi v primeru neizoliranega podstrešja nad bivalnimi prostori.