Po mestecu odzvanja tudi madžarščina, zdi se, da vedno bolj glasno in pogosto. Normalno, bomo rekli, če gledamo od daleč, saj tu prebiva madžarska manjšina. Vendar je za večinske prebivalce Slovence (in še za marsikoga drugega, ki tega jezika ne zna) moteče, če na različnih prireditvah in razstavah govorijo (in pojejo) samo po madžarsko (brez vsakega prevoda). Menijo, da madžarščina izriva slovenščino »tudi po mestu, kjer so napisi najprej v madžarščini, spodaj pa v slovenščini«. Zdi se jim, da »Lendava počasi prehaja v roke ne slovenskih, temveč Madžarov iz Madžarske, ki so pokupili veliko objektov in nepremičnin, tudi nogometni klub«. Poleti pa je odjeknila novica, da bo finančni holding Sava Madžarom kot najboljšemu ponudniku prodal še Terme Lendava. (Tudi Terme Banovci?) Kupnino naj bi porabili za vlaganje v svoje druge objekte in poplačilo upnikov. Prodajajo kljub temu, da je (prejšnja) vlada z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom na čelu uvrstila Savo Turizem med strateške državne naložbe, ki niso naprodaj. Termalni turizem je namreč ena od strategij slovenske turistične ponudbe.

Kot gotovo veste, se tuje naložbe iz Madžarske pri nas kar vrstijo. Zato se v ljudeh porajajo različni strahovi: gre za madžarsko »okupacijo«? Bodo Madžari sploh lahko dobri lastniki?

Jesen je. Zaposleni v Termah (ponižno, vdano?) molčijo. Ne vedo, kaj bo prineslo naslednje leto. Zaskrbljeni so za svojo usodo. Lendavčani postajajo apatični. Če le morejo, si poiščejo službo v drugih slovenskih mestih ali v Avstriji. Bližajo se županske volitve. Bo zmagal kandidat SDS, ki bo, predvidevajo, prijatelju Orbanu še bolj na široko odprl vrata? Madžarska manjšina pa je, tako pravijo, izjemno zadovoljna z Orbanovo zamejsko politiko.

Poloma Jamnik, Bled