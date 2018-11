Čeferin je bržčas v teh dneh z zanimanjem spremljal razkritja Football Leaksa, ki se še kako tičejo tudi organizacije, ki jo vodi. Uefa je namreč neposredno vpletena tako v obtožbe, da je pomagala Manchester Cityju in Paris Saint Germainu izigrati pravila finančnega »fair playa«, posredno jo zadevajo tudi namere evropske elite o ustanovitvi posebnega tekmovanja, ki bi se ločil od lige prvakov, sicer paradnega produkta Uefe.

Čeferin je v pogovoru za nemški Kicker zatrdil, da se bo odločno boril proti vsem idejam, ki na kakršen koli način spominjajo na ustanavljanje zasebnih tekmovanj, hkrati pa je izrazil prepričanje, da evropska superliga ne bi mogla biti uspešna že zaradi svojega formata.

»Evropska superliga bi škodila svetovnemu nogometu, bila pa bi tudi dolgočasno tekmovanje. Bilo bi bolj dolgočasno vsak konec tedna spremljati tekmo med Bayernom in Juventusom kot tekmo med Juventusom in Torinom. Sam se bom trudil na vso moč proti takšnim idejam,« je povedal Čeferin in dodal: »Če govorimo o tekmovanju zaprtega tipa, lahko pozabimo na solidarnost in na razvoj nogometa. Na dolgi rok bi bili klubi poraženci."«