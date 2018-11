S postavitvijo nadstreška stanovalci zdaj živijo tudi zunaj Obstoječa terasa nad kletjo ima neposreden izstop iz kuhinje, vendar zaradi izpostavljenosti vremenu nikoli ni zares zaživela. Nova streha se na južni strani prilagaja poševni stekleni steni, ki stoji ob njej. Poševni nosilci so le opora za plezalko, ki jih bo ozelenila. Letna kuhinja na drugi strani terase je preprosta, zidan kubus in lesena vratca, odlagalni pult z vodo in prostor za pečenje, odvod dima pa je speljan namesto skozi streho na zadnjo stran objekta. Barva bele kave poskrbi za svetel in prijeten prostor.

Stil prenesen na obstoječi avtomobilski nadstrešek Nadstrešek na dvoriščni strani je dobro zastavljen, tu je bil potreben zgolj kozmetičen poseg. Spodnja stran strešnikov, ki je bila prej vidna, je zdaj obita s svetlim lesenim opažem, drva so našla svoje mesto na nižji, manj uporabni strani nadstreška, strop pa ni več založen s športno opremo in tako streha diha, je lahkotna in visoka. Stopnišče v klet varuje transparentna ograja, stopnice pa pred padavinami ščiti steklena streha, ki prepušča svetlobo.

Pokriti in zakriti Smetnjaki so locirani nasproti zimskega vrta, kjer so enostavno dostopni tako komunalni službi kot stanovalcem hiše. Polepšati smo želeli pogled iz dnevne sobe, zato je nadstrešek zanje zasnovan tako, da so vedno odprti na ulično stran, od vrtne strani pa jih ločujejo dvokrilna polna vrata. Nizka lesena ograja, polni panoji z odprtino ob stebričkih, v kombinaciji z živo mejo poskrbijo, da je tudi rob parcele urejen, živahen, a vseeno umirjen. Ureditev tega vrta nam pokaže, da včasih zadošča le nekaj kozmetičnih posegov, kjer nedefiniran zunanji prostor postane prijeten bivalni vrt. Lili Vrtovec, arhitektka, foto: Mizarstvo Kos