Protestniki, ki so verigo oblikovali ob ulici Whitehall v osrčju politične četrti Londona, so nato na sedežu vlade izročili pismo za premierko Thereso May, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V njem so izrazili izjemno zaskrbljenost zaradi zastoja v pogajanjih o brexitu. Izpostavili so, da za državljane EU to, da ne bi bilo dogovora, ne pride v poštev. Zahtevajo pošteno obravnavo, je povedal Nicolas Hatton, soustanovitelj lobistične skupine the3Million, ki predstavlja državljane EU, ki živijo v Veliki Britaniji.

V pismu so lobistične skupine the3Million, koalicija Britancev v Evropi in sindikat Unison vlado Mayeve pozvali k izpolnitvi političnih obljub, ki jim jih je dala, ne glede na izid pogajanj o brexitu. "Z nami se ne da barantati, pet milijonov ljudi nas je in čas je, da nas kot takšne tudi obravnavate," so izpostavili.

Zahtevajo tudi okrepitev svojih pravic, še posebej ohranitev volilne pravice. Pri tem so izpostavili, da najmanj 60 odstotkov vseh Britancev v Evropi in skoraj vsi državljani ostalih članic EU na britanskem referendumu o brexitu leta 2016 niso smeli glasovati.