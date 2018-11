Spalnica naj bo zračna, z dovolj veliko posteljo in s pohištvom, ki bo zadostilo vsem potrebam garderobe ter omogočilo prijetno spalno in bivalno okolje. Predvsem pa naj bo edinstvena, popolnoma takšna, kot si jo želite. Pri urejanju spalnice se osredotočite na izbiro pohištva, ki ga najbolj potrebujete. Z ustrezno izbiro postelje, vgradne omare ali garderobne sobe boste ustvarili funkcionalen prostor, ki bo zagotavljal udobno in sproščeno vzdušje.

Postelja naj zagotavlja kakovosten spanec Postelja je osrednji kos pohištva v spalnici. V njej preživimo eno tretjino svojega življenja, zato velja izbiri posvetiti posebno pozornost. V njej začnemo in končamo svoj dan. Poskrbite za primerno velikost, postavitev v prostoru, izbiro barv in materialov. Predvsem pa za kakovost, da vam bo služila na dolgi rok. Če je vaša spalnica v mansardi, je izbiri pohištva treba nameniti še več pozornosti.

Brez vgradnih omar skoraj ne gre Spalnica je zatočišče, kjer spite, se sproščate in berete. Hkrati pa v njej tudi hranite oblačila in se oblačite. Če bodo oblačila skrbno zložena v preglednih vgradnih omarah, se boste izognili jutranji naglici in stresu in začeli dan polni sveže energije in veselja. Z načrtovanimi in kakovostno izdelanimi vgradnimi omarami z domiselnimi rešitvami lahko notranjost popolnoma prilagodite svojim potrebam. Police in obešalne palice ne smejo manjkati, medtem ko vam bodo dodatki, kot so predali, izvlečne police, hlačniki ali nosilci za kravate, pasove in rute, še dodatno olajšali shranjevanje. Z vgradno omaro boste optimalno izkoristili prostor, saj boste zapolnili sleherni kotiček. Z izbiro ustreznih materialov, barv in vzorcev bodo vgradne omare spalnici dodale tudi estetsko vrednost.

Garderobna soba je lahko del spalnice Garderobna soba je več kot samo soba, kjer hranite svojo garderobo. Je vaš intimni kotiček, kamor se odpravite po jutranjem tušu v kopalnem plašču, ven pa pridete urejeni kot iz škatlice. Garderobna soba je lahko del vaše spalnice, ki ga od ostalega dela ločite z drsnimi vrati, lahko pa je popolnoma ločena soba, v katero postavite vgradne omare, police, obešalnike, ogledalo, kakšen udoben fotelj, mizico in mehko preprogo. Sliši se odlično, kajne? Ali imate omare postavljene po vsem stanovanju in vas jezi, ker morate po nogavice v eno omaro, po srajco v drugo …, stanovanje pa je videti natlačeno zaradi preveč omar? Garderobna soba je idealna rešitev, ki vam prihrani čas in energijo, vaše stanovanje pa lahko končno zadiha in vam podari več kakovosti bivanja. Garderobna soba združuje vse omare, zato imate lahko vsa oblačila, brisače, posteljnino, otroška oblačila, modne dodatke, torbice, kovčke, skratka vse stvari, ki so ponavadi razporejene po več omarah, priročno spravljene na enem mestu.