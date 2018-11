»Oba sejma torej že tretjič povezujemo v živ organizem, ki prispeva h gospodarski rasti in razvoju podjetij iz teh panog. Odpiramo vrata strokovnim posvetom, najširšo javnost pa skupaj z Gradbenim inštitutom ZRMK in Eko skladom vabimo na brezplačna svetovanja o trajnostni gradnji, prenovi, ogrevanju ter možnostih financiranja omenjenih naložb,« pravi mag. Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča.

Razstavne prostore dopolnjujejo razstave nagrajenih izdelkov letošnjega Ambienta TOP 5, Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete in poljskega sodobnega oblikovanja. TOP ideje – 9. razstava in borza mladih, še neuveljavljenih arhitektov in oblikovalcev postavlja v ospredje njihovo kreativnost in inovativnost. Svoje ideje predstavlja 24 izbrancev – kot posamezniki, skupine ali kot pravkar ustanovljeni samostojni podjetniki. Posebni gost TOP idej je industrijski oblikovalec Janez Mesarič. Zanimiva je tudi razstava restavriranega Thonetovega pohištva. Jurij Rihar, zbiratelj in restavrator, bo v svoji sejemski delavnici prikazoval, kako poteka restavriranje krivljenega pohištva, kot so to delali včasih.

Letošnji Posebni gost Ambienta je Twils S.r.l., družinsko podjetje iz Italije, ki ima že več kot 20 let izkušenj s prefinjenim obrtniški delom oziroma šiviljstvom oblazinjenih postelj, dodatkov in posteljnine. Na sejmu predstavljajo posteljo Attica iz svoje nove kolekcije Emporio & Camaleo.