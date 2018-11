Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes zaslišali dva nekdanja Stephanova ožja sodelavca. Slednja sta bila, kot sta povedala, formalno sicer Stephanova enakovredna sodelavca v laboratoriju L 08, a jima je bil Stephan dejansko nadrejen, saj je vodil znanstvene raziskave laboratorija.

Prvi je povedal, da je Stephan s preostalimi v laboratoriju komuniciral, kot da bi jim bil nadrejen, njegov odnos pa je sam dojemal predvsem kot mobing. Med drugim naj bi se Stephan znašal nad eno izmed sodelavk, pa tudi nad njim, ker naj bi menil, da bi moral stvari delati drugače.

V večji konflikt s Stephanom pa sta prišla, ko je vodja laboratorija Barbara Mohar odšla na porodniško, njegovo vodenje pa je začasno prevzel Plavec. Takrat je, kot je povedal danes, skupaj s še enim sodelavcem odšel do Plavca in mu razkril, da je Kemijski inštitut kupil in razvil določene sestavine, ki jih je nato prodal Krki, denar za to pa je prejelo Stephanovo podjetje Phosphoenix.

"En delovni dan zatem me je Stephan poklical v pisarno in mi zagrozil s smrtjo. Med drugim je dejal, da ve, kje živim, in da mi bo pod avto podtaknil bombo, ker da ima s tem že izkušnje iz Libanona, kjer je divjala državljanska vojna," je povedal Stephanov sodelavec, ki je sicer kmalu po incidentu zapustil inštitut. Povedal je še, da od takrat naprej občasno pogleda pod avto, ali mu niso res kaj podstavili, redno pa je to počel po tistem, ko je bil ubit nekdanji direktor Kemijskega inštituta Janko Jamnik. Menil je namreč, bi bile lahko zadeve povezane. Nekoč naj bi se mu Stephan tudi pohvalil, da ima dobre stike z amsterdamsko mafijo.

Drugi sodelavec, ki je pričal danes, je Stephana opisal kot dobrega in zagnanega znanstvenika, a kot osebo, ki želi imeti nadzor nad vsem in se hitro razjezi, če ni po njeno. Povedal je, da se je Stephan enkrat celo stepel z enim od sodelavcev, ker je menil, da dela prepočasi.

Potrdil je, da sta skupaj s sodelavcem, ki naj bi mu Stephan grozil s smrtjo, avgusta 2008 odšla do Plavca in mu povedala, da je Kemijski inštitut kupoval kemikalije, ki jih je nato predelane prodal Krki, denar pa je prejel Phosphoenix. Vrednost posla naj bi bila po njegovem več desettisoč evrov. Pri tem, kot je dejal, imel občutek, kot da se je Plavec na vso zadevo odzval preveč neodločno.