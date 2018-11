Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da sta varnostnika pri tatvini zalotila neznanega moškega in ga pri izhodu pozvala, da vrne odtujene predmete, kar je tudi storil. Ko sta ga seznanila, da bo o dogodku obveščena policija, je storilec enega od njiju udaril ter zbežal s kraja. Kmalu zatem se je vrnil in drugega varnostnika lažje poškodoval z nožem ter ponovno zbežal.

Policija še vedno išče moškega, starega od 30 do 35 let, visokega 180 centimetrov, suhe postave in črnih kratkih las. Oblečen je bil v sive jeans hlače, temno modro bundo, obut v črne športne čevlje, nosil pa je nahrbtnik sive ali temno zelene barve.

Policisti v zvezi z dogodkom še zbirajo obvestila.