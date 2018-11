Kot je njegov vodja Soerjanto Tjahjono povedal na novinarski konferenci v Džakarti, je imelo ponesrečeno letalo na zadnjih treh letih pred strmoglavljenem pokvarjen merilnih hitrosti, ki so ga popravljali, a se je težava med usodnim letom ponovila.

Tako v odboru domnevajo na podlagi zadnjih podatkov iz črne skrinjice strmoglavljenega letala. »Skupaj štirje leti so imeli težave, povezane z merilnikom hitrosti,« je dejal Tjahjono, kot ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Tjahjono je še pojasnil, da je pilot vsakič obvestil o tej težavi, nakar jo je mehanik popravil, tako so letalo spet razglasili kot zmožno za letenje. Ni pa povedal, ali je ta težava odigrala kakšno vlogo v nesreči.

Podatke iz ene izmed črnih skrinjic še vedno analizirajo. Indonezijske oblasti so poleg tega napovedale »posebno zaslišanje« družbe Lion Air.

Boeing 737 MAX je s 181 potniki in osmimi člani posadke na krovu 29. oktobra kmalu po vzletu z letališča v Džakarti strmoglavil v morje. Preiskovalci so v četrtek približno 15 kilometrov od obale našli črno skrinjico, in sicer zapisovalnik podatkov leta, v petek pa so iz vode potegnili uničeno podvozje letala. Napravo, ki zapisuje pogovor v pilotski kabini, še iščejo.