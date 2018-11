Vetrolom je po prvih ocenah na območju enote Kočevje poškodoval približno 15.000 kubičnih metrov dreves, na območju ljubljanske enote 10.000 kubičnih metrov, na območju enote Postojna približno 40.000 kubičnih metrov ter na območju Maribora 35.000 kubičnih metrov. Te ocene poškodovanosti so zgolj okvirne, ker gre za veliko površino poškodovanih gozdov, do katerih zaradi podrtega drevja na gozdnih cestah v celoti še ni možen dostop.

Eno izmed območij, kjer je koncentracija poškodovanih gozdov največja, je območje državnih gozdov na območju Črne na Koroške, ki ga je danes obiskala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Po ocenah družbe Slovenski državni gozdovi je obseg poškodovanosti tamkajšnjih gozdov približno 20.000 kubičnih metrov. Najbolj so bili poškodovani gozdovi na območju Koprivne, Olševe in Ludranskega vrha, kjer je poškodovanih tudi do 80 odstotkov dreves.

Škoda po zadnjem vetrolomu se pojavlja predvsem na območjih, kjer je vetrolom iz konca leta 2017 že poškodoval gozdove. Značilnosti zadnjega vetroloma so poleg izjemne nevarnosti pri izvajanju sečnje in spravila tudi velika površina poškodovanih gozdov. Skupaj z vsemi škodami po ujmah iz preteklih let bo sanacija poškodovanih gozdov potekala tudi v prihodnjih letih, ko se bodo izvajali ukrepi za obnovo gozdov.

Prebivalci Jelendola so se lahko odpravili na delo, otroci so ostali doma

Izvajalci del v Dovžanovi soteski so uspeli tako sanirati udor na lokalni cesti, da so ga prebivalci Jelendola, ki jih je vodna ujma pred tednom dni odrezala od sveta, danes lahko prečkali peš. Ob pomoči gasilcev se je v službo v dolino tako odpravila večina zaposlenih, otroci pa so danes kljub drugačnim napovedim še ostali doma.

Interventna dela na cesti Tržič-Jelendol nad predorom v Dovžanovi soteski, ki jo je prizadela nedavna ujma, so stekla v soboto. Do nedelje zvečer so izvajalci na tej lokalni cesti uspeli zapolniti največji udor, ki ga je povzročila voda. Tako je udor sedaj že možno prečkati peš in postavitev brvi ni bila potrebna, je povedal poveljnik tržiške civilne zaščite Drago Zadnikar.

Prebivalci Jelendola so se danes odpravili v službo tako, da so jih gasilci pripeljali iz Jelendola do Dovžanove soteske, kjer so peš prečkali delovišče, nato pa so do službe nadaljevali pot s svojimi avtomobili, ki so jih imeli v Čadovljah ali pa z organiziranim javnim prevozom.

Otroci pa se danes še niso odpravili v Tržič, čeprav so se jesenske počitnice že iztekle. Prvotno je bilo načrtovano, da bodo tudi otroke gasilci pospremili do Tržiča, vendar so se starši v nedeljo zvečer odločili, da otrok v šolo še ne bodo poslali, s čimer se je strinjalo tudi vodstvo šole. Kot predvideva Zadnikar, je razlog za to skrb za varnost.

Tržiški župan Borut Sajovic je pojasnil, da bi otroci sicer lahko odšli v šolo, saj je bil prehod na kritičnem odseku po delu pozno v noč v nedeljo zvečer vzpostavljen. Težavno in nevarno pa je čez dan hoditi preko gradbišča. "Tudi jaz zato podpiram odločitev staršev in vodstva šole, ki bo otrokom pomagalo z gradivi," je dejal.