Danes je svoje mnenje glede prištevnosti obtoženega predstavila izvedenska komisija ljubljanske medicinske fakultete, ki so jo sestavljali trije strokovnjaki psihiatrične stroke in klinični psiholog. V tem delu naroka je bila na predlog obrambe izključena javnost, zato ni točno znano, kaj so povedali.

Očitno pa je, da se njihova ocena močno razlikuje od ocene predhodnega izvedenskega mnenja Mladena Vrabiča, ki naj bi pri Softiću prepoznal bistveno zmanjšano prištevnost, najverjetneje zaradi domnevne možganske okvare.

Zaradi nasprotnih mnenj je zagovornica obtoženega Tanja Kompara danes zahtevala, da se v nadaljevanju naroka ponovno pokliče v sodno dvorano Vrabiča, da se izreče glede mnenja izvedenske komisije. Če sodišče ne bo sledilo mnenju, ki je ugodnejše za obtoženega, pa naj se na njen predlog vpokliče novega izvedenca, ki naj obtoženega ponovno medicinsko pregleda.

Tožilec Darko Simonič je temu nasprotoval. Nadaljnja izvedenska mnenja se mu ne zdijo potrebna, saj morebitna možganska okvara v vseh dosedanjih pregledih in mnenjih ni bila dokazana. Prav tako glede na obnašanje obtoženega v sodni dvorani »ni nobenega pokazatelja«, da bi bil bistveno zmanjšano prišteven, je izpostavil.