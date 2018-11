Prebivalci v kraju Hettenleidelheim so se v nedeljo zvečer pritoževali nad intenzivnim vonjem po urinu in na pomoč poklicali policijo. Ko so možje v modrem prišli na smrdeče prizorišče, so hitro izvohali vir težav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

85-letna krivka je nemudoma pojasnila, da s kolegico zbirata urin, s katerim uničujeta plevel okoli svoje hiše. Policiste pa njuna metoda ni prepričala in so ju prosili, da v prihodnje za iztrebljanje plevela uporabita kakšno vonju bolj prijazno alternativo. Ženski sta nasvet sprejeli.

Kot so danes še sporočili iz policije, zaenkrat ni znano, ali je naravna metoda obeh upokojenk tudi učinkovita.