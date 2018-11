Podobno kot v primeru Cristiana Ronalda, ki so ga nekoliko hecno ovekovečili na rodni Madeiri, se je tokrat primerilo Salahu. Kip, ki so ga predstavili v Egiptu, je po mnenju spletnih uporabnikov precej podoben britanskemu kantavtorju Leu Sayerju, vlomilcu Marvu (Daniel Stern) iz družinske komedije Sam doma (1990) in recimo risanemu junaku Butt-Headu iz MTV serije Beavis and Butt-Head. Presodite sami.

What is it with footballers and statues?



Ronaldo’s head looked more like Niall Quinn. And now the Mo Salah statue to be installed in Sharm El Sheikh looks more like Marv from Home Alone than Salah.#Salah#LFCpic.twitter.com/Y5Wxv6m3Vi