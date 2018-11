Kot so danes sporočili iz Sindikata delavcev bencinskih servisov, je osnovni namen združevanje zaposlenih na vseh bencinskih servisih v Sloveniji doseči reprezentativnost v poklicu prodajalec oz. prodajalka na bencinskih črpalkah in v dejavnosti trgovine v prodajalnah z motornimi gorivi. Ko bo ta dosežena, bo sindikat naredil vse za sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti.

»Zaposleni na črpalkah z njo ne bodo več odvisni od kolektivne pogodbe za dejavnost trgovine. Ta namreč ne vsebuje posebnosti prodajalcev na bencinskih servisih in predvsem določa minimalne pravice vseh trgovk in trgovcev, pri čemer se ne upoštevajo enormni dobički energetskih trgovcev,« so izpostavili v novoustanovljenem sindikatu.

V tem sindikatu tudi niso zadovoljni z delovanjem sedanjih sindikatov, ki po njihovem niso pravično poskrbeli za delitev dobička, saj so denimo v primeru Petrola svoje člane zadovoljili z drobtinicami oz. 30 evri nagrade na Petrolovo plačilno kartico. Opozorili so tudi na prekarnost zaposlitev. V primeru Petrola so na 90 odstotkih servisov delavci zaposleni kot samostojni podjetniki.

Po njihovem je nedopustno, da najslabše plačani zaposleni v tej dejavnosti denimo v družbi Petrol po njihovi podjetniški kolektivni pogodbi prejme osnovno plačo 540,61 evra bruto oz. 400 evrov neto. Skupina Petrol je lani v primerjavi s predlani povečala dobiček za 47 odstotkov, plače so od leta 2014 do danes ostale enake, so navedli.