Ne nekaterih mejnih prehodih na Madžarskem, v Grčiji in v Latviji, ki vodijo v območje Schengena bo potnike, ki vstopajo v Evropsko unijo, pričakal virtualni carinik. Umetna inteligenca bo preverjala vašo identiteto in tovor, če pa bo pri tem uspešna, bi lahko postala stalni del mejnega postopka. Program iBorderCtrl so razvili na angleški Univerzi Manchester Metropolitan. Stal je 4,5 milijonov evrov, financira pa ga Evropska unija.

Potnika bo na računalniškem zaslonu pričakal virtualni carinik. Postavljal vam bo vprašanja o kraju in letnici rojstva, namenu obiska, in če imate na »kaj za prijaviti«, kot na meji navadno sprašujejo. Ob odgovorih bo preverjal obrazno mimiko in analiziral, če odgovarjate po resnici.

»Umetna inteligenca bo s pomočjo videokamere analizirala 38 točk na posameznikovem obrazu. Na podlagi obrazne mimike bo presodila, če laže, v tem primeru bo vmes posegel človeški uslužbenec,« je dejala raziskovalka Keeley Crockett, sodelavka pri projektu. »Če pa bo sistem zaključil, da potnik govori resnico, mu bo izdal posebno kodo, ki jo bo kasneje moral prisloniti ob čitalnik, in zapornica za prečkanje meje se bo odprla,« je še dodala.

Takšni sistemi so pogosto površni in neustrezni Sistem so zaenkrat preizkusili na 32 ljudeh. Kot pravijo ustanovitelji projekta je nujno, da se v ta praksi zdaj čim prej preizkusi, da bi lahko dosegli čim višji odstotek točnosti. Njihov cilj je 85-odstotna natančnost, a glede na to, da v Evropo letno vstopi okoli 700 milijonov ljudi, to ni odstotek, da bi se pri mejni kontroli lahko zanašali izključno na umetno inteligenco. »Menim, da je takšna tehnologija del širšega trenda, ki se trenutno dogaja po svetu. To je uporaba površnih, avtomatiziranih in na trenutke nerazumljivih sistemov za presojanje, ocenjevanje in klasificiranje ljudi. To ni dobra ideja, « pravi Frederike Kaltheuner, programer pri podjetju Privacy International.