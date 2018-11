Interventna dela na cesti Tržič-Jelendol nad predorom v Dovžanovi soteski, ki jo je prizadela nedavna ujma, so stekla v soboto. Do nedelje zvečer so izvajalci na tej lokalni cesti uspeli zapolniti največji udor, ki ga je povzročila voda. Tako je udor sedaj že možno prečkati peš in postavitev brvi ni bila potrebna, je za STA povedal poveljnik tržiške civilne zaščite Drago Zadnikar.

Prebivalci Jelendola so se danes odpravili v službo tako, da so jih gasilci pripeljali iz Jelendola do Dovžanove soteske, kjer so peš prečkali delovišče, nato pa so do službe nadaljevali pot s svojimi avtomobili, ki so jih imeli v Čadovljah ali pa z organiziranim javnim prevozom.

Otroci pa se danes še niso odpravili v Tržič, čeprav so se jesenske počitnice že iztekle. Prvotno je bilo načrtovano, da bodo tudi otroke gasilci pospremili do Tržiča, vendar so se starši v nedeljo zvečer odločili, da otrok v šolo še ne bodo poslali. Kot predvideva Zadnikar, je razlog za to skrb za varnost. O tem so obvestili vodstvo šole, ki se je s tem, da otroci ostanejo doma, strinjalo.

Zaenkrat iz Jelendola še peš Ni še jasno, ali se bodo otroci v šolo morda podali v torek, ali pa bodo počakali, da bo cesta ne le prehodna temveč tudi zasilno prevozna. Na območju, ki je po ujmi ostalo odrezano od sveta, sicer živi okoli deset otrok, med njimi so tudi trije srednješolci. Zaposlenih oseb, ki hodijo v službo, pa je nekaj več kot 40. »Nekateri bi morali v službo že v petek, danes pa so se na delo odpravili bolj ali manj vsi, odvisno od tega, kako so se dogovorili z delodajalci,« je pojasnil Zadnikar in dodal, da bodo kot štab civilne zaščite obvestili delodajalce o ujmi in o nezmožnosti zaposlenih, da pridejo na delovno mesto. Po zakonu je to razlog za izredni dopust. Sedaj Zadnikar sicer računa, da se bo pretok ljudi iz Jelendola v Tržič odvijal vsakodnevno, sicer zaenkrat še peš. V nekaj dneh pa predvideva, da bi lahko zapolnili še preostale tri manjše usade na cesti, preprečili nadaljnje krušenje ceste v strugo in zagotovili njeno prevoznost. »Po moji nestrokovni oceni bi bil, glede na to, kako hitro so izvajalci sanirali največji udor, po sredi ali četrtku nevarni odsek vsaj osnovno lahko zavarovan,« je ocenil Zadnikar. O tem, ali bo cesta dovolj varna za vožnjo po njej, pa ne bo odločal štab civilne zaščite temveč občina in strokovne službe.