Shaqiri je razjezil srbske navijače na letošnjem svetovnem prvenstvu, ko je zadetek proslavil s kazanjem tako imenovanega »albanskega orla«, na enem od nogometnih čevljev pa je imel kosovsko zastavo.

Srbija ne priznava Kosova, pred gostovanjem v Beogradu pa so navijači Crvene zvezde švicarskemu reprezentantu obljubili peklenski sprejem. Zato se je nemški trener Klopp odločil, da Shaqirija pusti doma.

»Slišali in brali smo o špekulacijah in govoricah, kaj čaka Shaqirija. Nimamo pojma, kaj bi se lahko zgodilo. Mi si želimo stopiti na igrišče 100-odstotni, ne smemo razmišljati o ničemer drugem. Želimo biti spoštljivi, izogniti se želimo vsem motnjam. Zaradi tega Shaqiri ne bo v ekipi, to sprejema in razume. Je naš igralec, radi ga imamo, za nas bo igral še veliko tekem, toda ne v torek,« je razložil Klopp.