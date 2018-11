Gol je proslavil z vojaškim pozdravom in položajem roke v obliki pištole, s čimer je razburkal družbena omrežja. Z ustnic Souza se da razbrati, da je nogometaš izrekel tudi "moj kapetan", poročajo tuje tiskovne agencije. Proslava je takoj razdelila družbena omrežja, mnogi so jo kritizirali, drugi so Souzo pohvalili, ker je zavzel svoje stališče.

»Vsi imajo svoje mnenje o politiki. Upam, da bodo mojo spoštovali,« je povedal 33-letni Souza. Njegov klub se ni opredelil glede dejanj svojega igralca. Souza pa sicer ni prvi v vrsti nogometašev, ki so podprli skrajno desnega Bolsonara. S podobnimi gestami sta mu podporo izrazila Felipe Melo in Lucas Moura, simpatije sta mu izkazala tudi Rivaldo in Ronaldinho.